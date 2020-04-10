Расшиваев: сёрфинг принесёт движуху в летнюю Олимпиаду

Известный российский сёрфер Сергей Расшиваев, прорайдер команды Quiksilver, выразил мнение, что вид спорта, которым он занимается, достоин того, чтобы быть в программе Олимпийских игр.
«Сёрфинг достоин того, чтобы быть в программе Олимпийских игр. В первые три Олимпиады он будет на открытой воде, а потом уйдёт в закрытые помещения, чтобы у всех стран была возможность провести такие соревнования в волновом бассейне. У сёрфинга очень лояльная аудитория. Сноуборд принёс движуху в зимние виды спорта, а сёрфинг принесёт движуху в летние.
Всегда чётко видно, когда человек занимался спортом ради достижений. Например, кто-то хочет стать чемпионом Олимпийских игр, потом он им стал и стали заниматься чем-то другим. Сёрфинг предрасположен к людям, которые занимаются ради процесса. Можно представить девочек, которые занимаются синхронным плаванием ради него самого? Да нет, конечно. Есть виды спорта, которые ограничены тем, что они спорт. Сёрфинг — это лайфстайл», — сказал Расшиваев в беседе с Майей Ямайской в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
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