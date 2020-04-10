Матыцин надеется, что решение CAS по РУСАДА не приведёт к разрушению олимпийского движения

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не примет в деле ВАДА против РУСАДА решения, из-за которого Россия вынуждена будет пропустить три Олимпиады.

«Не хочется гадать и строить прогнозы. Участники процесса в Арбитражном суде — Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, РУСАДА, ВАДА — в этих условиях поймут необходимость консолидации, необходимость решения, которое не приведёт к разрушению олимпийского движения.



Если будут приняты негативные решения, то это аналогично отразится на развитии российского спорта. Но в этот сложный период мы, наоборот, демонстрируем международному спортивному сообществу готовность консолидироваться, готовность России активно быть представленной на международной арене, оказывать помощь о поддержку международному сообществу, проводить соревнования на территории Российской Федерации. И те, кто будет принимать решение, должны понять, что сегодня мы живём в абсолютно других реалиях.



Этот кризис во взаимоотношениях должен прийти к завершению, открыть новую страницу. Надо понять, что самое главное сегодня — быть вместе, самое главное — будущее чистого спорта. Уважение к России как надёжному партнёру, который много лет оказывает содействие международному спорту — в последние 10 лет ни одна страна не провела столько международных соревнований на таком высоком уровне, как Россия: Олимпийские игры, всемирные универсиады, чемпионат мира по футболу, соревнования по водным видам спорта, лёгкой атлетике и другие — этот аргумент должен тоже учитываться.



Жизнь изменилась. Вчера, как президент Международной федерации университетского спорта, я участвовал в видеоконференции, которую организовал Международный олимпийский комитет для всех международных федераций, его штаб-квартира находится в Швейцарии. И когда видишь, что все изолированы, все дома, то сознание меняется. Менталитет меняется, и люди понимают, что сейчас есть приоритеты и есть второстепенные вопросы.



Приоритет — это будущее олимпийского движения, консолидация всего мирового спортивного сообщества, уважение прав тех стран, которые являются сегодня главными на международной арене. Россия всегда была и будет таким партнёром», — сказал Матыцин во время онлайн конференции на тему «Российский спорт в условиях пандемии коронавируса COVID-19».