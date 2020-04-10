Японский телеканал показал сюжет о Евгении Медведевой

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, которая недавно приехала в Японию и находится на карантине из-за пандемии коронавируса, обратилась к болельщикам. Сюжет был показан в эфире японского телевидения.
«Как вы знаете, сейчас я нахожусь в Японии на карантине. Знаю, что порой непросто оставаться дома, реже общаться с людьми, продолжая при этом вести активный образ жизни. Давайте поддержим друг друга, совершим добрые поступки по отношению к окружающим, особенно членам наших семей. Надеюсь, скоро я смогу подарить вам ещё больше радости, чем даёте вы мне сейчас. Большое спасибо. Пока», — сказала Медведева.
Медведева заранее переехала из Торонто (Канада) в Японию, где в июне должно состояться шоу с её участием Prism on Ice (Sailor Moon). Границы между странами закрыты на неопределённый срок, и все приезжающие помещаются на карантин, поэтому Медведева решила побеспокоиться о переезде заблаговременно.
Как Медведева призвала к самоизоляции с помощью ритмичной тренировки, можно посмотреть на «Чемпионате».
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