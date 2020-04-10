Елизавета Туктамышева рассказала, каким видит своё идеальное утро

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева, отвечая на вопросы болельщиков, рассказала, каким представляет своё идеальное утро.

«Выспаться, открыть глаза, выйти на небольшой балкон, с которого открывается прекрасный вид на море, много зелени вокруг, и приготовлен горячий кофе любящим мужчиной, который уже ждёт тебя за столиком на этом балконе, и вы вместе наслаждаетесь моментом и тишиной раннего утра», — написала Туктамышева в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Не так давно Туктамышева рассказала, что рассталась со своим молодым человеком Андреем Лазукиным, который также занимается в группе Алексея Мишина.

Сама фигуристка в последнее время в режиме реалити-шоу занималась постановкой новой программы.

Фигурист Лазукин удалил из «Инстаграма» все фото Туктамышевой, они недавно расстались