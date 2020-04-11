Туктамышева показала, чем занимаются девушки в первый и последний день карантина

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала ироничный ролик о том, чем занимаются девушки в первый и последний день карантина.

Видеоролик доступен на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные соревнования и мероприятия отменены, стадионы и другие спортивные площадки закрыты. Спортсмены, как и практически все россияне, находятся дома на самоизоляции.

Туктамышева в последнее время в режиме реалити-шоу занималась постановкой новой программы, ей помогали болельщики и хореограф Юрий Смекалов. Музыку на японскую тему написал композитор Бхима Юнусов.

Недавно Туктамышева представила тизер новой программы и некоторые отдельные фрагменты.

Туктамышева показала фрагменты программы, которую создаёт в формате «реалити-шоу»

Туктамышева представила тизер произвольной программы