Туктамышева показала, чем занимаются девушки в первый и последний день карантина
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала ироничный ролик о том, чем занимаются девушки в первый и последний день карантина.
Видеоролик доступен на «Чемпионате».
Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные соревнования и мероприятия отменены, стадионы и другие спортивные площадки закрыты. Спортсмены, как и практически все россияне, находятся дома на самоизоляции.
Туктамышева в последнее время в режиме реалити-шоу занималась постановкой новой программы, ей помогали болельщики и хореограф Юрий Смекалов. Музыку на японскую тему написал композитор Бхима Юнусов.
Недавно Туктамышева представила тизер новой программы и некоторые отдельные фрагменты.
Туктамышева показала фрагменты программы, которую создаёт в формате «реалити-шоу»
Туктамышева представила тизер произвольной программы
Российская фигуристка запускает реалити-шоу. Очередной смелый эксперимент Туктамышевой
Лиза знает, как привлекать болельщиков к фигурному катанию даже на карантине!
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