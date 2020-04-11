Фигурист Куница рассказал, почему ушёл из группы Тутберидзе в парное катание

17-летний российский фигурист Георгий Куница объяснил, почему прекратил работу с Этери Тутберидзе, перешёл в парное катание и переехал в Санкт-Петербург.

«Мы всё обсудили с Этери Георгиевной и пришли к выводу, что у меня в парном больше шансов, чтобы пробиться на топ-уровень. В одиночном катании наличие моих четверных тулупа и сальхова уже не гарантирует первые места. Как бороться с тем же Нейтаном Ченом по технике? Поэтому надо, пока я ещё молод, направить силы в верное русло.

Я приехал в Санкт-Петербург где-то в середине марта, не помню точную дату. Катался, как обычно, просто показал весь свой бэкграунд. Также попробовал базовые парные элементы: вращения, перебежки. На просмотре были Тамара Николаевна Москвина и Артур Минчук. Я был счастлив, когда тренеры сказали, что берут меня в клуб.

Это очень круто — работать с суперпрофессионалами. Горжусь такими возможностями. Уже успел покататься на одном льду с Сашей и Димой (чемпионы Европы — 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – прим. «Чемпионата»). Но меня всегда учили: кто бы ни был твоим тренером — не зазнавайся. Я в любом случае должен учиться сам, брать максимум от новых знаний. Надеюсь, всё задуманное получится», — приводит слова Куницы «Матч ТВ».