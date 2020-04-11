Пять кубинских и один американский бейсболист получили право играть за сборную России

Шесть иностранных бейсболистов получили российское гражданство и могут выступать за сборную России, сообщает ТАСС.
По данным источника, российское гражданство получили пять кубинцев — Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис и один американец — Виктор Александр Коул Второй.
Сами спортсмены выступали в чемпионате России по бейсболу: кубинцы за «Русстар», с которым выиграли один из клубных чемпионатов Европы — квалификацию Кубка Федераций, которая прошла в июне 2019 года в Москве. Валиенте Луис Джуниор стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата России 2018 года в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта, Виктор Коул в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта занял третье место по итогам чемпионата России 2019 года.
- 11 апреля 2020
-
07:43
-
00:30
-
00:12
- 10 апреля 2020
-
23:17
-
22:50
-
22:38
-
21:50
-
20:59
-
20:42
-
20:21
-
19:56
-
19:42
-
18:48
-
18:30
-
18:29
-
17:46
-
16:38
-
16:27
-
16:03
-
15:29
-
15:09
-
13:10
-
12:44
-
12:23
-
12:13
-
11:51
-
11:41
-
10:59
-
10:40
-
10:36
-
10:18
-
10:00
-
06:46
-
04:43
-
01:01