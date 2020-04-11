Пять кубинских и один американский бейсболист получили право играть за сборную России

Шесть иностранных бейсболистов получили российское гражданство и могут выступать за сборную России, сообщает ТАСС.

По данным источника, российское гражданство получили пять кубинцев — Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис и один американец — Виктор Александр Коул Второй.

Сами спортсмены выступали в чемпионате России по бейсболу: кубинцы за «Русстар», с которым выиграли один из клубных чемпионатов Европы — квалификацию Кубка Федераций, которая прошла в июне 2019 года в Москве. Валиенте Луис Джуниор стал самым ценным игроком (MVP) чемпионата России 2018 года в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта, Виктор Коул в составе ГБУ СШОР № 42 Москомспорта занял третье место по итогам чемпионата России 2019 года.