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В России за сутки коронавирусом заразилось 1667 человек

В России за сутки коронавирусом заразилось 1667 человек
Другие / Прочие виды спорта 0

В России число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 1667 человек, сообщает телеграм-канал Mash. Умерли 12 человек, выздоровели 250. В настоящее время в России зафиксировано 13 584 заразившихся. За всё время скончалось 106 человек, выздоровело — 1045.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1030
Московская область — 152
Санкт-Петербург — 80
Нижегородская область — 33
Брянская область — 26
Республика Дагестан — 26
Республика Башкортостан — 25
Республика Татарстан — 23
Ульяновская область — 22
Курская область — 21
Красноярский край — 21
Рязанская область — 17
Ставропольский край — 14
Краснодарский край — 13
Свердловская область — 13
Республика Калмыкия — 9
Ростовская область — 9
Ямало-Ненецкий АО — 9
Чеченская Республика — 8
Тюменская область — 8
Алтайский край — 8
Тверская область — 7
Чувашская Республика — 7
Новосибирская область — 7
Владимирская область — 6
Калужская область — 6
Кировская область — 6
Челябинская область — 6
Орловская область — 5
Ленинградская область — 5
Волгоградская область — 5
Камчатский край — 5
Смоленская область — 4
Липецкая область — 3
Калининградская область — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Хакасия — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Приморский край — 3
Ивановская область — 2
Иркутская область — 2
Амурская область — 2
Вологодская область — 1
Самарская область — 1
Саратовская область — 1
Республика Бурятия — 1
Кемеровская область — 1
Хабаровский край — 1
Севастополь — 1

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