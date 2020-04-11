В России за сутки коронавирусом заразилось 1667 человек

В России число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 1667 человек, сообщает телеграм-канал Mash. Умерли 12 человек, выздоровели 250. В настоящее время в России зафиксировано 13 584 заразившихся. За всё время скончалось 106 человек, выздоровело — 1045.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1030

Московская область — 152

Санкт-Петербург — 80

Нижегородская область — 33

Брянская область — 26

Республика Дагестан — 26

Республика Башкортостан — 25

Республика Татарстан — 23

Ульяновская область — 22

Курская область — 21

Красноярский край — 21

Рязанская область — 17

Ставропольский край — 14

Краснодарский край — 13

Свердловская область — 13

Республика Калмыкия — 9

Ростовская область — 9

Ямало-Ненецкий АО — 9

Чеченская Республика — 8

Тюменская область — 8

Алтайский край — 8

Тверская область — 7

Чувашская Республика — 7

Новосибирская область — 7

Владимирская область — 6

Калужская область — 6

Кировская область — 6

Челябинская область — 6

Орловская область — 5

Ленинградская область — 5

Волгоградская область — 5

Камчатский край — 5

Смоленская область — 4

Липецкая область — 3

Калининградская область — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Республика Хакасия — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Приморский край — 3

Ивановская область — 2

Иркутская область — 2

Амурская область — 2

Вологодская область — 1

Самарская область — 1

Саратовская область — 1

Республика Бурятия — 1

Кемеровская область — 1

Хабаровский край — 1

Севастополь — 1