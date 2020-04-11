Плющенко: у меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Олимпийский чемпион вместе с семьёй следует правилам самоизоляции. Как признался Плющенко, на отношение к угрозе повлиял личный опыт — некоторые знакомые фигуриста заразились коронавирусом.
«Не начались ли панические атаки от нахождения взаперти? В моей семье такого нет. Нам в этом смысле, конечно, повезло, у нас в Москве собственный дом с территорией. В своё время я здесь сделал футбольную и теннисную площадки. Понятно, что людям, живущим в квартирах, тяжеловато. Ну а мы двигаемся, тренируемся с Саньком, делаем общую физическую подготовку, бегаем кроссы. Территория большая, позволяет.
Ну а что делать?.. Надо сидеть дома, мы никуда не выезжаем уже 18 или 20 дней. К этому призываю и всех остальных. Очень много сейчас людей заражаются и попадают в больницы. Это всё накладывается на наших врачей. Давайте побережём себя, близких и наших врачей.
Примерная изоляция? Просто у меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку. Многие из них подключены уже к искусственному дыханию. Поэтому не так всё просто, как говорили нам в начале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьёзно», — приводит слова Плющенко «Фонтанка».
По состоянию на 11 апреля в России коронавирусной инфекцией заразилось уже 13 584 человека. Зафиксировано 106 летальных исходов, 1045 человек выздоровели.
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