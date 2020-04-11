Винер-Усманова: мы нашли серьёзную клинику и врача, который помогает Солдатовой

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о проблемах, которые были у российской спортсменки Александры Солдатовой.

«Как и у многих наших больших спортсменок, у Солдатовой были проблемы с питанием. Природа. Есть такой слово — «генетика». Сложно бороться с конституцией, которая заложена в генах. Одно время она стала прибавлять в весе и очень переживала из-за этого, страдала, худела, появились травмы. Всё это психология, конечно. Было назначено лечение, много было клиник, но сейчас мы нашли серьёзную клинику и врача, который ей помогает. Но, как ни парадоксально, нынешняя ситуация, что Олимпиада отложена на год, может быть на руку этой девочке.

Она выступала на чемпионате России, и зал был восхищен ее выступлением под музыку «Мама». Мы очень много работали над этим выступлением в своё время, создавали образ, я объясняла ей, и было нелегко. Но упражнение получилось восхитительно», — приводит слова тренера «Комсомольская правда».

В феврале 2020 года сообщалось о попытке суицида Солдатовой. Спортсменка позже призналась, что страдает от булимии. В то же время она опровергла информацию о попытке суицида.