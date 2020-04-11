«Когда слова излишни». Жулин показал, как 7-летняя дочь катает в коляске крошечную сестру

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Он выложил фото, на котором его 7-летняя дочь везётт в коляске новорождённую сестру.
«Когда слова излишни», — подписал фото Жулин.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Жулина.
3 апреля в семье Жулиных родилась ещё одна девочка. Александр стал отцом в третий раз.
В 2011 году Жулин женился во второй раз, сочетавшись узами брака с фигуристкой Натальей Михайловой. В январе 2013-го у них родилась дочь Екатерина. Ещё одна дочь у Жулина есть от первого брака с бывшей фигуристкой Татьяной Навкой. Дочь Навки и Жулина родилась в 2000 году, а в 2010-м семейная пара рассталась.
Сезон в фигурном катании не был завершён из-за пандемии коронавируса. Так, организаторам пришлось отменить чемпионат мира.
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