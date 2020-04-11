Ильиных рассказала, как они с Полуниным назвали сына Миром

Фигуристка Елена Ильиных и танцовщик Сергей Полунин стали гостями эфира телешоу «Вечерний Ургант». Они рассказали о рождении сына. Чуть менее трёх месяцев назад у пары родился сын, ему дали имя Мир.

«Если бы родилась девочка, то имя выбирала бы я, но в итоге все варианты имён для сына придумал Серёжа, о чём я потом очень пожалела. Среди них были Шива, Ши, Самсон. В один из дней, когда мы думали над именем ребёнка, Серёжа сказал: «Всё, я нашел имя — Адольф», — рассказала Ильиных.

«Ребёнку это имя не понравилось. Когда мы называли его Адольфом, он сильно плакал», — пояснил Полунин.

«Сыночек дал нам выспаться — всю ночь мы спали. Наутро у меня отошли воды, и Серёжа пошёл делать балетный класс. Мы не знали, что в этот момент делать, поэтому он, как обычно, пошёл делать балетный класс. А я подумала, что на встречу с главным мужчиной должна прийти красивая, поэтому взялась крутить волосы и краситься», — вспомнила о дне родов Ильиных.

«Мы занимаемся вместе дома с утра. Я уже лет семь сам дома занимаюсь. Немного времени тратим на это — полчаса или 40 минут. Этого достаточно, чтобы быть в средней форме. Но нужно тренироваться каждый день. Если не нарушаешь такой режим, находишься в хорошей физической форме», — сказал Полунин.

«В основном ребенком занимаемся: играем, плаваем, разговариваем… Весело. Хорошо на самом деле, что есть возможность побыть вместе. Мы уже четыре месяца в такой самоизоляции», — заключили родители.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду.



Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019-го стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.