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Наталья Непряева — о лишнем весе: иногда он помогает на спусках

Наталья Непряева — о лишнем весе: иногда он помогает на спусках
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева призналась в наличии лишнего веса. При этом спортсменка выразила надежду, что к лету сумеет набрать форму.

«У меня до сих пор есть проблемы с весом, не скрываю этого. Вы видели моих соперниц? Стараюсь с этим справляться, но иногда вес помогает на спусках.

Не боюсь потерять форму, я же тренируюсь. Если карантин продлится дольше, чем до середины мая, это будет очень печально. Думаю, это не должно продлиться так долго, максимум май ещё. Думаю, к лету это всё утихомирится», – сказала Непряева в прямом эфире в «Инстаграме».

В завершившемся сезоне Непряева заняла третье место в общем зачёте Кубка мира.

В настоящее время многие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 11 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,7 млн человек. От коронавирусной инфекции умерло более 103 тыс., выздоровело — 382 тыс. человек.

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