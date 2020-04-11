Евгения Медведева показала, как заниматься спортом в домашних условиях
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как можно заниматься спортом и оставаться активным во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Фигуристка провела тренировку в небольшой комнате, не пользуясь подручными средствами. Выполняя упражнения для ног, спортсменка успела откусить яблоко и взять в руки телефон.
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время Медведева находится в Японии, где в июне должно состояться шоу с её участием Prism on Ice (Sailor Moon). Фигуристка заранее прибыла из Торонто (Канада), так как границы между странами закрыты на неопределённый срок и все приезжающие помещаются на карантин.
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Одними тренировками дело не обошлось.
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