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«Для моих ревнивых учеников». Татьяна Тарасова выложила новые фотографии

«Для моих ревнивых учеников». Татьяна Тарасова выложила новые фотографии
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила на своей странице фотографии с известными фигуристами-одиночниками из других стран – французом Брайаном Жубером, канадцем Эмануэлем Сандю, чехом Томашем Вернером и американцем Эваном Лайсачеком.

«Для моих ревнивых учеников. Брайан Жубер, Эмануэль Сандю, Томаш Вернер, Эван Лайсачек. Вспоминаем историю фигурного катания», — написала Тарасова.

Фотографии доступны в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

На днях Тарасова опубликовала видео, в котором можно посмотреть, насколько эмоционально она болеет за своего ученика Максима Ковтуна, чем вызвала ревность не менее известного подопечного – олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Теперь уже Ковтун написал в комментариях: «Не, ну это уже перебор».

Тарасова выложила эмоциональное видео, как болеет за Ковтуна. Ягудин в шутку приревновал
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