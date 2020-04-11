«Для моих ревнивых учеников». Татьяна Тарасова выложила новые фотографии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила на своей странице фотографии с известными фигуристами-одиночниками из других стран – французом Брайаном Жубером, канадцем Эмануэлем Сандю, чехом Томашем Вернером и американцем Эваном Лайсачеком.
«Для моих ревнивых учеников. Брайан Жубер, Эмануэль Сандю, Томаш Вернер, Эван Лайсачек. Вспоминаем историю фигурного катания», — написала Тарасова.
Фотографии доступны в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
На днях Тарасова опубликовала видео, в котором можно посмотреть, насколько эмоционально она болеет за своего ученика Максима Ковтуна, чем вызвала ревность не менее известного подопечного – олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.
Теперь уже Ковтун написал в комментариях: «Не, ну это уже перебор».
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