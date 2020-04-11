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«Девочка с картинки». Софья Самодурова станцевала под песню Егора Крида

«Девочка с картинки». Софья Самодурова станцевала под песню Егора Крида
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка Европы-2019 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова станцевала под песню Егора Крида «Девочка с картинки». Для видео спортсменка нанесла яркий макияж и надела блейзер поверх платья на бретелях.

Видео доступно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

В сезоне-2019/2020 Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при и не сумела отобраться в финальную часть соревнований. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой и не смогла отобраться в сборную страны. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.

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