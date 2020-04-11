Лыжница Непряева прокомментировала переход в биатлон шведки Нильссон

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала решение олимпийской чемпионки шведки Стины Нильссон сменить вид спорта и перейти в биатлон.



Нильссон объявила о переходе из лыжных гонок в биатлон в конце марта и была включена в национальную команду без отбора. Минувший сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра.



«Для меня стал шоком уход Нильссон в биатлон. Может, она хочет и там и там стать олимпийской чемпионкой. Конечно, у неё есть там перспективы. Думаю, что у неё может получиться.

Я же ни разу в биатлоне не пробовалась, ни с кем из биатлона не общаюсь. Я не могла бы представить себя на месте Стины. Я вообще равнодушна к биатлону», — сказала Непряева в прямом эфире проекта «На лыжи!» в «Инстаграме».

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон подтвердила, что переходит в биатлон