Алексей Ягудин сфотографировался в платье из подушек
В так называемый подушечный челлендж (pillow challenge), который ранее был запущен в социальных сетях, заявился неожиданный участник. Воодушевившись примером олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, импровизированное платье, использовав в качестве одежды подушки, надел на себя Алексей Ягудин.
Для достоверности образа победитель Олимпийских игр — 2002 в мужском одиночном катании надел ботильоны на высоких каблуках и парик длинноволосой блондинки, взял в руки бокал с красным вином и оливку вместо вишенки.
Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина
«Аделина Сотникова завела. Платья не ношу, но подушек много, терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла, делать-то больше нечего», — объяснил Ягудин причины участия в челлендже.
Сотникова приняла участие в челлендже с подушками, представ в необычном платье
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