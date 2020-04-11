Алексей Ягудин сфотографировался в платье из подушек

В так называемый подушечный челлендж (pillow challenge), который ранее был запущен в социальных сетях, заявился неожиданный участник. Воодушевившись примером олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, импровизированное платье, использовав в качестве одежды подушки, надел на себя Алексей Ягудин.



Для достоверности образа победитель Олимпийских игр — 2002 в мужском одиночном катании надел ботильоны на высоких каблуках и парик длинноволосой блондинки, взял в руки бокал с красным вином и оливку вместо вишенки.

Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина

«Аделина Сотникова завела. Платья не ношу, но подушек много, терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла, делать-то больше нечего», — объяснил Ягудин причины участия в челлендже.