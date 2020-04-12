Фигуристка Ильиных, недавно родившая ребёнка, пообещала вернуться на лёд

Фигуристка Елена Ильиных, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала о рождении сына и его первых месяцах жизни. Чуть менее трёх месяцев назад у Ильиных и танцовщика Сергея Полунина родился сын, которому дали необычное имя Мир.

Фото: «Инстаграм» Елены Ильиных

Вопрос: Почему в Майами именно? В России не хотели?

Елена Ильиных: Самый главный критерий места рождения ребёнка зимой был климат! Майами, с этой точки зрения – идеальное место для новорождённых. Мир первые два месяца активно получал витамин D и купался в океане!

В: У вас были естественные роды или кесарево сечение?

Е. И.: Естественные роды с моим любимым доктором Светланой Масляк.

В: Долгие были роды, болезненные? Сергей был рядом?

Е. И.: Роды были долгие, почти 16 часов. Сергей был со мной почти каждую минуту.

Фото: «Инстаграм» Елены Ильиных

В: Какие перемены в вас произошли с рождением малыша?

Е. И.: Перемены происходят каждый день. Каждый день после появления на свет Мира ты вместе с ним познаёшь этот мир снова. Эти чувства сложно описать словами.

В. Вы кормите сына грудью?

Е. И.: Да, Мир на грудном кормлении.

В: На кого Мир больше похож?

Е. И.: Мир больше похож на меня, но глаза Сергея.

Фото: «Инстаграм» Елены Ильиных

В: Куда вы планируете привести Мира – в фигурное катание или в балет?

Е. И.: Судя по его данным, возможно, балет.

В: Мне кажется, что у Мира балетные ножки, стопы…

Е. И.: И ручки балетные.

В: Какое имя у вас было заготовлено для девочки?

Е. И.: Очень красивое и редкое имя, я сохраню его в секрете, в надежде применить по назначению.

В: Как Мир перенёс длинный перелёт из США в Россию?

Е. И.: Вот так это было. А я весь полёт сидела возле них.

Фото: «Инстаграм» Елены Ильиных

В: А вы не на карантине?

Е. И.: Мы строгий карантин в 14 дней были дома! И сейчас находимся в самоизоляции. С самым ответственным отношением выезжаем на проекты, соблюдая все возможные меры осторожности. И вы оставайтесь дома!

В: Есть ли в планах шоу с вами, где вы катаетесь? Соревнования? Очень скучаем!

Е. И.: Я обязательно выйду на лёд.