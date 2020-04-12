Фигуристка Ильиных, недавно родившая ребёнка, пообещала вернуться на лёд

Фигуристка Елена Ильиных, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала о рождении сына и его первых месяцах жизни. Чуть менее трёх месяцев назад у Ильиных и танцовщика Сергея Полунина родился сын, которому дали необычное имя Мир.
Вопрос: Почему в Майами именно? В России не хотели?
Елена Ильиных: Самый главный критерий места рождения ребёнка зимой был климат! Майами, с этой точки зрения – идеальное место для новорождённых. Мир первые два месяца активно получал витамин D и купался в океане!
В: У вас были естественные роды или кесарево сечение?
Е. И.: Естественные роды с моим любимым доктором Светланой Масляк.
В: Долгие были роды, болезненные? Сергей был рядом?
Е. И.: Роды были долгие, почти 16 часов. Сергей был со мной почти каждую минуту.
В: Какие перемены в вас произошли с рождением малыша?
Е. И.: Перемены происходят каждый день. Каждый день после появления на свет Мира ты вместе с ним познаёшь этот мир снова. Эти чувства сложно описать словами.
В. Вы кормите сына грудью?
Е. И.: Да, Мир на грудном кормлении.
В: На кого Мир больше похож?
Е. И.: Мир больше похож на меня, но глаза Сергея.
В: Куда вы планируете привести Мира – в фигурное катание или в балет?
Е. И.: Судя по его данным, возможно, балет.
В: Мне кажется, что у Мира балетные ножки, стопы…
Е. И.: И ручки балетные.
В: Какое имя у вас было заготовлено для девочки?
Е. И.: Очень красивое и редкое имя, я сохраню его в секрете, в надежде применить по назначению.
В: Как Мир перенёс длинный перелёт из США в Россию?
Е. И.: Вот так это было. А я весь полёт сидела возле них.
Фото: «Инстаграм» Елены Ильиных
В: А вы не на карантине?
Е. И.: Мы строгий карантин в 14 дней были дома! И сейчас находимся в самоизоляции. С самым ответственным отношением выезжаем на проекты, соблюдая все возможные меры осторожности. И вы оставайтесь дома!
В: Есть ли в планах шоу с вами, где вы катаетесь? Соревнования? Очень скучаем!
Е. И.: Я обязательно выйду на лёд.
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