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Солдатова: кот смотрит на меня таким взглядом, будто хочет убить за курицу

Солдатова: кот смотрит на меня таким взглядом, будто хочет убить за курицу
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что делает её любимый кот по кличке Синабон, когда хозяйка садится за стол, чтобы поесть.

«Каждый раз, когда я ем, рядом со мной сидит кот и смотрит на меня таким взглядом, как будто хочет меня убить – за эту курицу или индейку», — говорит Солдатова в видеоролике.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Синабон неоднократно помогал Солдатовой в домашних тренировках и помогал готовить обед. Гимнастка даже танцевала со своим любимцем. Александра, как и все россияне, находится на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и занимается тренировками на дому, так как спортивные площадки и залы закрыты.

Александра Солдатова на самоизоляции станцевала с котом
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