Солдатова: кот смотрит на меня таким взглядом, будто хочет убить за курицу
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что делает её любимый кот по кличке Синабон, когда хозяйка садится за стол, чтобы поесть.
«Каждый раз, когда я ем, рядом со мной сидит кот и смотрит на меня таким взглядом, как будто хочет меня убить – за эту курицу или индейку», — говорит Солдатова в видеоролике.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Синабон неоднократно помогал Солдатовой в домашних тренировках и помогал готовить обед. Гимнастка даже танцевала со своим любимцем. Александра, как и все россияне, находится на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и занимается тренировками на дому, так как спортивные площадки и залы закрыты.
Александра Солдатова на самоизоляции станцевала с котом
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