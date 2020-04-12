Магнус Карлсен пригласил Яна Непомняшего и ещё шестерых гроссмейстеров на онлайн-турнир
Стал известен состав онлайн-турнира, организованного чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном, сообщает chess24. На соревнования, которые стартуют 18 апреля, Карлсен пригласил сразу пятерых гроссмейстеров, играющих за право встретиться с ним на турнире претендентов – американца Фабиано Каруанау россиянинина Яна Непомнящего, француза Максима Вашье-Лаграва, китайца Динь Лижэня и голландца Аниша Гири, а также лидера рейтинга ФИДЕ в блице американца Хакиру Накамуру и 16-летнего иранца Алирезу Фируджу.
В течение 16 дней шахматисты будут бороться за призовой фонд в размере $ 250 тысяч, победитель получит $ 70 тысяч. Участники сыграют друг с другом в один круг, после чего квартету сильнейших предстоят полуфиналы и финал.
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