Лейсан Утяшева рассказала, как приходила в форму после родов

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры является телеведущей и комментатором, рассказала, как проходил для неё процесс восстановления после родов, отметив важность правильного питания.
«Все приписывают мне то, чего нет на самом деле. В очередной раз хочу подчеркнуть — я всегда была такой, какая я сейчас. А именно 49-51 кг при росте 172 см! Приходила в форму медленно за 5 лет минус 7 кг!
1-й этап: отказалась от промышленного сахара, мучного, сладких соков, газировок, перекусов, снэков, консервантов, жаренного. Пищевая привычка формируется в течение месяца… тут важно поставить цель и к ней идти, не искать причин и не перекладывать ответственность на третьих лиц… дождаться первых результатов и дорожить ими!
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2-й этап: удержать результат и добавить физуху.
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3-й этап: наладить эмоциональный фон, сон и не заедать стресс! Еда кормит наше тело, а не эмоции. Важно не сорваться‼️ И тогда всё ок!!!
Для наглядного примера выставляю фотки десятилетней давности! Конечно роды вносят свои коррективы… и надо спокойно это принять… природа берет своё! Но после надо попробовать дать себе второй шанс…
Сейчас я вернулась в свою лучшую форму после двоих детей, бесконечного кормления грудью и гормональных прыжков. Работа над собой, спорт каждый день, уважать себя и беречь свои результаты… откорректированное питание и вперёд… Смотрите видео и найдите разницу», — написала Лейсан.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Лейсан Утяшевой.
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