Е. Тарасова рассказала о возвращении из США во время пандемии

Российская фигуристка Евгения Тарасова рассказала, как поддерживает форму в условиях карантина. Её травма осталась не до конца залеченной по причине закрытия больниц.



«Сидим дома, стараемся тренироваться, что-то делать, чтобы не лежать на диване. После объявления, что ЧМ отменяется, решили, что я полечу в Москву, чтобы лечить ногу. Успели прилететь за день-два до объявления, что после возвращения из США надо сидеть на карантине. Не успела полностью пройти курс физиотерапии, потому что больницы закрыли. Но большую часть лечения успела пройти», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). Зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения в мире. Зарегистрировано более 108 тысяч летальных исходов, более 404 тысяч человек излечилось.