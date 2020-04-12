Плющенко: почему Авербух обращается за поддержкой к государству? Это полный бред

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко прокомментировал слова Ильи Авербуха о необходимости государственной поддержки в деле проведения ледовых шоу. Напомним, Авербух выразил надежду, что по окончании режима карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, возобновятся все культурные мероприятия, однако подчеркнул, что необходима будет поддержка государства.



«На сегодняшний день нужна поддержка обычным людям. О шоу нужно забыть. Не совсем понимаю, почему частный предприниматель Авербух обращается за поддержкой к государству. Считаю, это полный бред.



Сейчас нужно помочь бабушкам и дедушкам, волонтёрам, которые помогают старшему поколению. Нужно помочь нашим врачам. Слышал, им добавили по 80 тысяч рублей. Считаю, им надо ещё добавить.



Ещё раз скажу, я знаю всё изнутри, в курсе, что происходит, сколько людей попало в беду и в каком режиме работают врачи, наплыв огромный. Вот кому нужна поддержка. А шоу сейчас никому не нужны.



Мы в ту же историю попали. У меня все шоу закрылись. Все попали. Очень сложно будет и в дальнейшем, но что делать… Можно отчаиваться, но я не из таких людей. Нужно, наоборот, думать, как дальше жить и как выходить из этого.



У меня ситуация следующая. У меня частная школа, и я тоже попал. Арендую каток – это огромные деньги, миллионы рублей каждый месяц. Плюс есть тренерский состав, который я распустил и тоже не знаю, что делать.



Но разве я должен бежать к правительству и говорить: «Давайте мне бабки»? Мне кажется, если сам решился вести бизнес, то и выходить из положения нужно самому.



Ну, давайте, государство будет помогать там какому-нибудь ресторану. Считаю, это полная чушь. Но это моя позиция. Не можешь, значит, иди работать в государственную сферу и будешь застрахован. А так… Ты индивидуальный предприниматель, и все риски на тебе», — цитирует Плющенко «Фонтанка».

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