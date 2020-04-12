Рудковская — о коронавирусе в России: такими темпами скоро Америку догоним

Известный продюсер и жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в России.



«Россия ещё 10 дней назад была на 20-м месте, а теперь уже 9-я. Такими темпами мы скоро и Америку догоним. Ситуация более чем серьёзная! Помните, с чего мы начинали! С 10 человек, потом 100 в день, а теперь уже более 1600 подтвержденных кейсов. А сколько ещё, про которых мы не знаем, и они, видимо, не знают пока тоже…» — написала Рудковская в своем телеграм-канале.



Напомним, на сегодняшний день на территории России зафиксировано не менее 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. США является лидером в списке мировых стран, пострадавших от COVID-19, — более полумиллиона случаев.