Навка: отвечаю для всех ботов — Аксёнов передал Загитовой деньги за шоу в полном размере

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в очередной раз прояснила ситуацию с выплатой участникам своего ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Сообщалось, что вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Эдуард Аксёнов подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.



По информации Baza, функционер получил 8 млн рублей за участие в шоу, однако на самом деле не принимал участия ни в организации, ни в показе шоу.



«Отвечаю для всех ботов, которые распространяют заведомо ложную информацию.



Аксенов является официальным представителем Алины [Загитовой] и, получив деньги, передал их ей в полном размере, так как на момент подписания контракта ни у неё, ни у её родителей не было ИП», – написала Навка в «Инстаграме".

Навка: Аксёнов получил 8 млн рублей вместо Загитовой. Всё в строгом соответствии с законом