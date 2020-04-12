В России за сутки коронавирусом заразилось 2186 человек

В России число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 2186 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. Умерли 24 человека, выздоровели — 246. В России зафиксировано 15 770 заразившихся. За всё время скончалось 130 человек, выздоровело — 1291.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 1306

Московская область — 278

Санкт-Петербург — 69

Мурманская область — 61

Нижегородская область — 42

Краснодарский край — 31

Красноярский край — 25

Владимирская область — 23

Республика Мордовия — 23

Республика Башкортостан — 19

Брянская область — 18

Ивановская область — 18

Чеченская Республика — 17

Рязанская область — 16

Тамбовская область — 15

Пермский край — 15

Ярославская область — 14

Ростовская область — 14

Воронежская область — 12

Ямало-Ненецкий АО — 12

Республика Бурятия — 12

Чувашская Республика — 11

Амурская область — 11

Тюменская область — 9

Ставропольский край — 8

Австраханская область — 8

Ульяновская область — 8

Республика Северная Осетия — 7

Республика Марий Эл — 7

Саратовская область — 7

Белгородская область — 5

Липецкая область — 5

Калининградская область — 5

Ленинградская область — 5

Кабардино-Балкария — 5

Волгоградская область — 5

Иркутская область — 5

Свердловская область — 4

Забайкальский край — 4

Костромская область — 3

Тульская область — 3

Самарская область — 3

Республика Якутия — 3

Карачаева-Черкессия — 2

Удмуртская Республика — 2

Омская область — 2

Республика Крым — 2

Курская область — 1

Кировская область — 1

Курганская область — 1

Приморский край — 1.