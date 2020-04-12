В России за сутки коронавирусом заразилось 2186 человек

В России число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 2186 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. Умерли 24 человека, выздоровели — 246. В России зафиксировано 15 770 заразившихся. За всё время скончалось 130 человек, выздоровело — 1291.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 1306
Московская область — 278
Санкт-Петербург — 69
Мурманская область — 61
Нижегородская область — 42
Краснодарский край — 31
Красноярский край — 25
Владимирская область — 23
Республика Мордовия — 23
Республика Башкортостан — 19
Брянская область — 18
Ивановская область — 18
Чеченская Республика — 17
Рязанская область — 16
Тамбовская область — 15
Пермский край — 15
Ярославская область — 14
Ростовская область — 14
Воронежская область — 12
Ямало-Ненецкий АО — 12
Республика Бурятия — 12
Чувашская Республика — 11
Амурская область — 11
Тюменская область — 9
Ставропольский край — 8
Австраханская область — 8
Ульяновская область — 8
Республика Северная Осетия — 7
Республика Марий Эл — 7
Саратовская область — 7
Белгородская область — 5
Липецкая область — 5
Калининградская область — 5
Ленинградская область — 5
Кабардино-Балкария — 5
Волгоградская область — 5
Иркутская область — 5
Свердловская область — 4
Забайкальский край — 4
Костромская область — 3
Тульская область — 3
Самарская область — 3
Республика Якутия — 3
Карачаева-Черкессия — 2
Удмуртская Республика — 2
Омская область — 2
Республика Крым — 2
Курская область — 1
Кировская область — 1
Курганская область — 1
Приморский край — 1.
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