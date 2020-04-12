«Пару дней ходила сама не своя». Щербакова рассказала, как пережила новость об отмене ЧМ

Российская фигуристка двукратная чемпионка страны Анна Щербакова прокомментировала отмену чемпионата мира, который должен был состояться в марте в Монреале (Канада). Об отмене соревнований на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса было объявлено в середине марта.
«В тот день, когда отменили чемпионат мира, у нас был выходной. Так получилось, что сезон закончился в выходной, что еще более странно. Новость, что его могут отменить, увидела примерно за час до официального сообщения. Вышла она намного раньше, но увидела к вечеру. У меня не было долгого момента ожидания. Думала, всё это неправда. Ненастоящие новости.
Потом стала читать в разных источниках и осознавать, что сейчас действительно принимается решение. Но внутри присутствовало ощущение, что его не отменят. Была уверена, что мы всё равно поедем. На тот момент ещё не знала, насколько всё серьезно. У нас, в России, ещё не слышала о случаях [заражения коронавирусом], поэтому, когда до меня дошло, что в марте никакого чемпионата не будет, вообще не понимала, что произошло. Мне не верилось.
Посидела в таком состоянии вечер, потом пошла спать, но не могла заснуть. Всю ночь лежала и просто думала. У меня не было печали, лежала с одной мыслью: «Как так? Я же готовилась. Завтра должна пойти на тренировку. Прокатать программы. Отточить элементы. А скоро нам улетать в Канаду». С утра тоже ничего не понимала.
А днём вышла на тренировку, и у нас нет задания катать программы, мы просто прыгали на льду в тот день. И тут расстройство накатило. Пару суток ходила сама не своя. Пережила и это, сейчас отпустило, поняла, что ситуация реально серьёзная и здоровье превыше всего», — цитирует Щербакову «Р-Спорт».
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