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Евгения Медведева поделилась старым фото, с длинными волосами, и пояснила смену причёски

Евгения Медведева поделилась старым фото, с длинными волосами, и пояснила смену причёски
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева на своей странице в "Инстаграме" поделилась очередной эффектной фотографией.

«Нашла», — подписала сделанное некоторое время назад фото Евгения.

Один из подписчиков поинтересовался, по какой причине фигуристка несколько сократила длину волос, на что получил ответ: «Отрезала волосы из-за качества. Очень сухие были и ломкие. Сейчас волосы в самом лучшем состоянии в моей жизни».

Ранее, по окончании карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Торонто, Медведева переехала в Японию, где в июне должно состояться шоу с её участием Prism on Ice (Sailor Moon). Границы между странами закрыты на неопределённый срок, и все приезжающие помещаются на карантин, поэтому Медведева решила побеспокоиться о переезде заранее.

Как Медведева призвала к самоизоляции с помощью ритмичной тренировки, можно посмотреть на «Чемпионате».

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