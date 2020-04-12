Евгения Медведева поделилась старым фото, с длинными волосами, и пояснила смену причёски

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева на своей странице в "Инстаграме" поделилась очередной эффектной фотографией.

«Нашла», — подписала сделанное некоторое время назад фото Евгения.



Один из подписчиков поинтересовался, по какой причине фигуристка несколько сократила длину волос, на что получил ответ: «Отрезала волосы из-за качества. Очень сухие были и ломкие. Сейчас волосы в самом лучшем состоянии в моей жизни».



Ранее, по окончании карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Торонто, Медведева переехала в Японию, где в июне должно состояться шоу с её участием Prism on Ice (Sailor Moon). Границы между странами закрыты на неопределённый срок, и все приезжающие помещаются на карантин, поэтому Медведева решила побеспокоиться о переезде заранее.



Как Медведева призвала к самоизоляции с помощью ритмичной тренировки, можно посмотреть на «Чемпионате».