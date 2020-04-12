«Иду к цели остановить вирус». Стриженова более часа провела на тренажёре

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Екатерина Стриженова поделилась видео домашней тренировки, решив тем самым поднять мотивацию и настроение почитателей. Автором видео стала её 19-летняя дочь Саша.

В кадре 52-летняя Стриженова предстала без макияжа, в простой футболке и трико. В тренировке особое внимание Екатерина уделяет разминке на беговой дорожке.

«Мам, куда идёшь?!» — спросила телеведущую её младшая дочь.

«Вообще, иду к своей цели… Уже иду целый час и шесть минут! Сбросила 461 калорию», — уточнила Стриженова.

Видео доступно на «Чемпионате».

В России число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 2186 человек. Умерли 24 человека, выздоровели — 246. За всё время в России зафиксировано 15 770 заразившихся, скончалось 130 человек, выздоровело — 1291.