Татьяна Навка — о новом шоу: мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка анонсировала следующее ледовое шоу, постановщиком которого она выступит.
«Жизнь многогранна, есть чёрные полосы, есть белые, но она всегда продолжается! Искренне верю, что скоро всё закончится, и поэтому я не останавливаюсь, а двигаюсь дальше! Вы гадали, думали и делали предположения, какая же сказка вас ждёт в этом году?! Ну что ж, в преддверии моего Дня Рождения приоткрываю вам занавес тайны! «Лебединое озеро» — мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, так как мой партнёр на льду не захотел быть в роли принца (подозреваю, что хотел стать сразу Королём).
Давно я к этому шла, и теперь это не просто в программе или кусочек выступления, а целый спектакль — балет на льду! Конечно же, мы как всегда будем писать свою музыку и сценарий, но помимо этого вдохнем немного современности в музыку Петра Ильича Чайковского! Уверена, что этот спектакль увлечёт всех от мала до велика, и классика русского балета на льду заиграет новыми гранями и станет ещё более интригующим, чарующим и прекрасным искусством!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Навки.
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