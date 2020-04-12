Татьяна Навка — о новом шоу: мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка анонсировала следующее ледовое шоу, постановщиком которого она выступит.

«Жизнь многогранна, есть чёрные полосы, есть белые, но она всегда продолжается! Искренне верю, что скоро всё закончится, и поэтому я не останавливаюсь, а двигаюсь дальше! Вы гадали, думали и делали предположения, какая же сказка вас ждёт в этом году?! Ну что ж, в преддверии моего Дня Рождения приоткрываю вам занавес тайны! «Лебединое озеро» — мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, так как мой партнёр на льду не захотел быть в роли принца (подозреваю, что хотел стать сразу Королём).

Давно я к этому шла, и теперь это не просто в программе или кусочек выступления, а целый спектакль — балет на льду! Конечно же, мы как всегда будем писать свою музыку и сценарий, но помимо этого вдохнем немного современности в музыку Петра Ильича Чайковского! Уверена, что этот спектакль увлечёт всех от мала до велика, и классика русского балета на льду заиграет новыми гранями и станет ещё более интригующим, чарующим и прекрасным искусством!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Навки.