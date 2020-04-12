Родионенко — о выписке гимнаста Найдина: зачем держите здорового парня?

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что с выпиской призёра юношеских Олимпийских игр гимнаста Сергея Найдина из больницы в Солнечногорске творится что-то непонятное.
2 апреля анализ Найдина дал предварительный положительный результат на коронавирус, и спортсмен был госпитализирован. Позже стало известно, что повторный тест дал отрицательный результат, однако выписка затянулась.
«Утром мы с ним разговаривали, там творится что-то непонятное. Его обещают выписать, но переводят из палаты в палату. Тест, который взяли 7 апреля, вроде бы дал отрицательный результат, но документов пока никаких не дают. Сегодня в два часа ночи его подняли и перевели в другую палату, хотя два дня назад говорили, что его выписывают, мы думали, как его отправлять. Вчера были целый день в ожидании, что вот-вот скажут и отпустят, но не пришли какие-то документы.
Парень здоровый, лежит, прекрасно себя чувствует, никаких симптомов нет, не знаю. Сейчас разговаривали с Матыциным, он обещал подключиться. Вчера подключился его заместитель, но там сказали, что очень большая очередь за конечными результатами. Я, в общем, так понимаю, что творится какой-то бедлам, видимо, там всё переполнено. Но зачем вы держите здорового парня? У нас уже лопнуло терпение, и идут без конца разговоры о том, что всё переполнено", — приводит слова Родионенко РИА «Новости».
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