«Ах, какие ноги!» Евгений Плющенко поделился забавным видеороликом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился забавным видеороликом. Спортсмен лежит лицом к зрителям и стройными ногами выполняет упражнения под ритмичную музыку. В финале ролика выясняется, что ноги принадлежали не Плющенко, а его супруге, продюсеру Яне Рудковской.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
В последнее время имя фигуриста всё чаще упоминают в новостях о его семилетнем сыне Александре. Плющенко и Рудковскую часто критикуют за то, как они воспитывают своего ребёнка. С одной стороны все видят роскошную жизнь, которую ведут звёздные супруги. С другой – грустные глаза сына, который порой действительно страдает от изнуряющих тренировок. При этом, как недавно выяснилось, младший Плющенко неплохо зарабатывает – его годовой доход составляет 12 млн рублей.
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