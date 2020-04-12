«Ах, какие ноги!» Евгений Плющенко поделился забавным видеороликом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился забавным видеороликом. Спортсмен лежит лицом к зрителям и стройными ногами выполняет упражнения под ритмичную музыку. В финале ролика выясняется, что ноги принадлежали не Плющенко, а его супруге, продюсеру Яне Рудковской.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

В последнее время имя фигуриста всё чаще упоминают в новостях о его семилетнем сыне Александре. Плющенко и Рудковскую часто критикуют за то, как они воспитывают своего ребёнка. С одной стороны все видят роскошную жизнь, которую ведут звёздные супруги. С другой – грустные глаза сына, который порой действительно страдает от изнуряющих тренировок. При этом, как недавно выяснилось, младший Плющенко неплохо зарабатывает – его годовой доход составляет 12 млн рублей.

«Папа, мне больно». Какой ценой семилетний сын Плющенко зарабатывает больше отца Олимпийский чемпион заставляет сына страдать на тренировках. И правильно делает?