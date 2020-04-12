Нина Мозер — о переносе ЧМ по фигурному катанию: если и идёт речь, только о декабре

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказала мнение, что чемпионат мира – 2020, который не состоялся в марте в Канаде из-за пандемии коронавируса, может пройти в декабре.
«Реально ли в сентябре-октябре? Беспредметные разговоры. Если и идёт речь, только о декабре. Про это я слышала.
Для ISU чемпионат мира – это возможность зарабатывания денег. Из этих средств затем финансируются программы развития фигурного катания. Мне трудно сказать, какое ISU примет решение. В августе или сентябре точно никто не будет готов кататься.
Из-за того что чемпионат не состоялся, нарушена вся соревновательная сетка сезона. На чемпионате ведь проходил отбор на Гран-при. В общем, ситуация такая, что ничего пока не ясно», — приводит слова Мозер «Советский спорт».
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