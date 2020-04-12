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Елизавета Туктамышева сравнила женственность с танцем

Елизавета Туктамышева сравнила женственность с танцем
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, в чём для неё проявляется женственность.

«В чём для меня проявляется женственность? Она не столько во внешних проявлениях, сколько в поведении и самоощущении. Я могу сравнить женственность — с танцем. Для меня это сочетание уверенности в себе и нежности, внутренней гармонии и любви. Когда в нужные моменты имеешь мудрость уступить, при этом не теряя своего «Я». Когда имеешь большую силу, но можешь позволить себе побыть слабой», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева в последнее время в режиме реалити-шоу занималась постановкой новой программы, ей помогали болельщики и хореограф Юрий Смекалов. Музыку на японскую тему написал композитор Бхима Юнусов.

Недавно Туктамышева представила тизер новой программы и некоторые отдельные фрагменты.

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