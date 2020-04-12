Российская конькобежка Сохрякова призналась, что рада застрять на Бали из-за карантина

Члены сборной России по конькобежному спорту Анна Чернова и Елена Сохрякова, отправившиеся в отпуск на Бали, оказались в числе россиян, которые не успели вернуться домой до того, как Росавиация объявила о приостановке всех вывозных рейсов из-за COVID-19.
На отдых в Индонезию девушки прилетели в середине марта. Когда возникли перебои с авиасообщением, сразу же связались с российским консульством, заполнили форму на эвакуацию, однако дата их возвращения до сих пор неизвестна. Об этом написала Сохрякова в комментарии к своему последнему на данный момент посту с Бали.
«Так вообще нет ясности о дате возвращения?» — спросили у неё. «Нет, но это даже радует», — ответила спортсменка. При этом она выложила несколько снимков, сделанных на пляже.
Фото доступно в «Инстаграме» Елены Сохряковой.
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