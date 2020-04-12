Фигуристка Синицина поделилась видео с «танцующими ногами»

Чемпионка Европы по фигурному катанию в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, повторила ролик с «танцующими ногами», который ранее предложили Евгений Плющенко и Яна Рудковская. «Ногами» Виктории, с большой долей вероятности, стал Никита. Не характерный для девушки размер и внешний вид ног сразу же отметили в комментариях подписчики. В остальном же создаётся полная иллюзия того, что на видео только один человек.
Видео доступно в «инстаграме» Виктории Синициной.
Синицина и Кацалапов — серебряные призёры чемпионата мира — 2019, серебряные призёры финала Гран-при — 2018, двукратные чемпионы России (2019, 2020). На чемпионате Европы – 2020 российский дуэт опередил непобедимых французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.
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