Госпитализированный с коронавирусом гимнаст: давали какие-то таблетки, я их и не пил

Призёр юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Найдин, у которого в конце марта был диагностирован коронавирус и со сбора в Новогорске его сразу отвезли в больницу Солнечногорска, рассказал о своём состоянии.

«Из Новогорска меня сразу отвезли в больницу. Померили температуру. Сначала давали какие-то таблетки дня три-четыре, но когда поняли, что симптомов нет, — отменили. Впрочем, я их и не пил, поскольку не видел смысла. Дальше просто сидел и ждал результатов анализов. Врачи говорят, что со мной всё в порядке.

Меня постоянно переводят из палаты в палату. Та, в которой нахожусь сейчас, уже четвёртая по счёту. Это связано с тем, что поступает очень много народу. Некоторых привозят в тяжёлом состоянии. Поскольку лежу в боксе, ни с кем не пересекаюсь, но врачи утверждают — больница переполнена. Очень боюсь уже здесь что-нибудь подхватить. Лучше бы отпустили домой. К сожалению, анализ делается очень долго и приходится ждать и терпеть. Выпишусь и поеду домой на Алтай. Проблем с ограничением передвижения быть вроде бы не должно.

Чем занимаюсь в больнице? Тренируюсь и смотрю фильмы. Отжимаюсь, плюс мне сюда привезли специальную «резину». Поэтому делаю всё, что могу. Но, конечно, очень сложно сидеть в полном одиночестве и ждать результатов. Тренеры пишут, дают задания. Ребята из сборной тоже стараются поддерживать. Никита Нагорный недавно интересовался моим состоянием. Артур Далалоян писал. Они все сидят на карантине. Что касается питания, то еду мне привозят прямо с базы в Новогорске», — приводит слова Найдина RT.

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