Гимнастка Байлз с трудом справилась с задачей снять брюки, стоя на руках
Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз приняла участие в челлендже с одеванием в стойке на руках. В отличие от большинства участников, Байлз не оделась, а разделась. Точнее, ногами сняла с себя домашние брюки. Левая штанина далась спортсменке достаточно легко, а с правой пришлось повозиться. В итоге Симона осталась в топе и трусах.
Видео доступно на «Чемпионате».
23-летняя Байлз — 19-кратная чемпионка мира, что является рекордом первенства планеты. Пять раз Симона завоёвывала золото в личном многоборье. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (30) американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только Ларисе Латыниной.
Читайте также
- 12 апреля 2020
-
23:39
-
22:25
-
21:53
-
21:31
-
20:52
-
19:44
-
18:41
-
18:07
-
17:48
-
17:39
-
16:27
-
15:24
-
13:05
-
12:21
-
12:12
-
11:34
-
11:03
-
10:17
-
09:39
-
08:30
-
04:25
-
01:02
-
00:39
-
00:12
- 11 апреля 2020
-
22:14
-
21:17
-
20:53
-
20:18
-
19:48
-
18:46
-
18:25
-
16:50
-
16:24
-
14:26
-
13:18
Партнерский контент