Гимнастка Байлз с трудом справилась с задачей снять брюки, стоя на руках

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз приняла участие в челлендже с одеванием в стойке на руках. В отличие от большинства участников, Байлз не оделась, а разделась. Точнее, ногами сняла с себя домашние брюки. Левая штанина далась спортсменке достаточно легко, а с правой пришлось повозиться. В итоге Симона осталась в топе и трусах.

Видео доступно на «Чемпионате».

23-летняя Байлз — 19-кратная чемпионка мира, что является рекордом первенства планеты. Пять раз Симона завоёвывала золото в личном многоборье. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (30) американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только Ларисе Латыниной.