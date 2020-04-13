Фигурист Ягудин надел футболку, олимпийку и очки, стоя на руках

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин принял участие в челлендже с одеванием в стойке на руках. В качестве извинения за задержку с принятием вызова от чемпионки Европы – 2019 Софьи Самодуровой Ягудин надел на себя не только футболку, но и олимпийку, и очки.

Видео доступно на «Чемпионате».

Алексей передал эстафету фигуристам Роману Костомарову и Евгении Медведевой, футболистам Евгению Алдонину и Александру Самедову, боксёру Мурату Гассиеву, хоккеисту Илье Ковальчуку, теннисисту Карену Хачанову, актёру Сергею Безрукову и своей дочери Елизавете.

Ягудин — четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов.