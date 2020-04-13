Роботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на стадионе в Тайване. Видео

В Тайване, где впервые после вспышки коронавируса возобновился турнир Китайской профессиональной бейсбольной лиги, нашли способ компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, сообщает Sky Sports.

Болельщикам по-прежнему запрещено посещать стадионы. В качестве альтернативы Лига решила применить для создания шумовой атмосферы роботов и манекенов. При этом роботов используют в качестве барабанщиков, а на трибуны сажают манекенов в виде кукол и ставят щиты, изображающие людей с плакатами в руках.

Соревнования должны были возобновиться 11 апреля, но из-за сильного дождя матч был отложен, и дебют роботов-зрителей состоялся в воскресенье, 12 апреля.

Китайская профессиональная бейсбольная лига стала первой лигой, сыгравшей матч регулярного сезона в 2020 году.

Видео доступно в «Твиттере» Sky Sports.