Чемпионка ОИ-2008 по плаванию выставила на аукцион по борьбе с коронавирусом 59 лотов

Олимпийская чемпионка по плаванию и знаменосец Италии на ОИ-2008 в Пекине Федерика Пеллегрини выставила на аукцион 59 лотов в рамках борьбы с распространением коронавирусом, информирует Corriere Dello Sport.
Например, в числе лотов есть очки, в которых итальянка выиграла золото той самой Олимпиады в Пекине и установила один из мировых рекордов на чемпионате мира 2009 года. Все вырученные средства будут использованы для покупки аппаратов ИВЛ и средств защиты для медицинских работников клиник в Бергамо.
По состоянию на 12 апреля, Италия занимает третье место в мире по количеству заражённых коронавирусной инфекцией – более 150 тыс. человек, из которых погибло 20 тыс., а выздоровело – 32 тыс.
Ранее было опубликовано видео, на котором показано, как в Бергамо военный конвой вывозит гробы с жертвами коронавируса.
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