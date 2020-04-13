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Орсер назвал прокат Медведевой на Гран-при России лучшим в её карьере

Орсер назвал прокат Медведевой на Гран-при России лучшим в её карьере
Другие / Фигурное катание 0

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер прокомментировал выступления подопечной в сезоне-2019/2020.

«После короткой программы на Skate Canada мне говорили: «Ух ты, насколько же Медведева стала лучше! Она парит надо льдом, у неё появилась уверенность». К тому же у неё сформировалось новое тело.

А на Гран-при России вообще сложилось всё. У неё там был фантастический прокат. Как по мне, лучший в её карьере. Она стала молодой женщиной», — сказал Орсер в интервью YouTube-каналу MonBriella.

На Гран-при России Медведева заняла второе место, уступив 8,71 балла по сумме двух прокатов соотечественнице Александре Трусовой.

Также посмотрите видео, как фигурист идеально вышел из ситуации после падения.

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