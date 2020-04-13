Главврач сборной России по фигурному катанию стал лечить заражённых коронавирусом

Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров работает с заражёнными коронавирусом больными. Об этом сообщил тренер Пётр Дурнев.

«Александр Озеров, главный врач сборной России по фигурному катанию, сейчас работает на передовой борьбы с COVID-19! Дорогой Саша, мы все гордимся тобой! Храни тебя бог!

Вот так работает наш доктор! По 24 часа в сутки! Я не могу даже представить, что он переживает в эти дни! Здоровья! Сил! Выдержки! Всем врачам, кто сейчас борется с COVID19!» — написал Дурнев в своём «инстаграме».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.