«Соня, ты очень красивая». Подписчики оценили новое фото фигуристки Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова поделилась новыми фотографиями на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».

Подписчики оценили яркий образ Самодуровой.

«Соня, ты очень красивая».

«Сонечка — наша самая красивая звёздочка».

«Сонечка, ты обворожительна! Невероятная красавица! Глаз не оторвать!».

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

В сезоне-2019/2020 Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при и не сумела отобраться в финальную часть соревнований. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой и не смогла отобраться в сборную страны. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.

Ранее Софья Самодурова танцем отметила регистрацию в TikTok.