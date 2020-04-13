«Соня, ты очень красивая». Подписчики оценили новое фото фигуристки Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова поделилась новыми фотографиями на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографии можно на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».
Подписчики оценили яркий образ Самодуровой.
«Соня, ты очень красивая».
«Сонечка — наша самая красивая звёздочка».
«Сонечка, ты обворожительна! Невероятная красавица! Глаз не оторвать!».
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
В сезоне-2019/2020 Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при и не сумела отобраться в финальную часть соревнований. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой и не смогла отобраться в сборную страны. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.
Ранее Софья Самодурова танцем отметила регистрацию в TikTok.
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