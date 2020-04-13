В России за сутки коронавирусом заразилось 2558 человек, отмечено 18 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 2558 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 18 328 человек, из которых выздоровело 1470. Зафиксировано ещё 18 летальных исходов. За всё время скончалось 148 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1355

Московская область — 495

Санкт-Петербург — 121

Тверская область — 44

Краснодарский край — 41

Нижегородская область — 30

Ростовская область — 26

Красноярский край — 25

Республика Башкортостан — 23

Оренбургская область — 20

Рязанская область — 18

Пензенская область — 17

Ленинградская область — 16

Республика Мордовия — 16

Ульяновская область — 16

Курская область — 15

Кабардино-Балкарская Республика — 15

Чувашская Республика — 15

Кировская область — 15

Тюменская область — 14

Хабаровский край — 14

Владимирская область — 13

Ставропольский край — 12

Воронежская область — 11

Тульская область — 11

Республика Татарстан — 11

Калужская область — 10

Республика Марий Эл — 10

Новгородская область — 8

Новосибирская область — 8

Архангельская область — 7

Свердловская область — 7

Иркутская область — 7

Ивановская область — 6

Липецкая область — 6

Волгоградская область — 6

Забайкальский край — 6

Орловская область — 5

Псковская область — 5

Республика Ингушетия — 5

Самарская область — 5

Смоленская область — 4

Калининградская область — 4

Ямало-Ненецкий АО — 4

Республика Бурятия — 4

Томская область — 4

Приморский край — 4

Челябинская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 2

Чеченская Республика — 2

Саратовская область — 2

Алтайский край — 2

Кемеровская область — 2

Брянская область — 1

Республика Карелия — 1

Вологодская область — 1

Астраханская область — 1

Омская область — 1

Магаданская область — 1

Еврейская АО — 1

Республика Крым — 1.

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