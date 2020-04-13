Татьяна Навка: к отмене чемпионата мира отнеслась спокойно. Но за ребят, конечно, обидно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, как восприняла новость об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.

«Я спокойно отнеслась к тому, что произошло. Коронавирус — это самый настоящий форс-мажор, событие беспрецедентного масштаба, которое отражается в той или иной степени на каждом человеке. В истории уже были примеры, когда по независящим от спортсменов причинам отменялись главные старты года. Но за ребят, конечно, обидно. Их лишили возможности получить титул чемпионов или призёров мира, а ведь каждая из медалей что-то да значит. Но сегодня самое важное — здоровье, причём не только фигуристов, но и зрителей, да и всех жителей страны — организатора соревнований.



Я уверена, что когда ситуация нормализуется, наша сборная вновь покорит пьедестал, ведь наши ребята ещё такие молодые. На их веку обязательно будет ещё чемпионат мира, и не один. Другой разговор, если бы сейчас была Олимпиада. Наблюдать за тем, что происходит вокруг летних Олимпийских игр, бесконечно грустно и больно. Олимпиада — совершенно особые соревнования, к которым спортсмены идут всю жизнь. У каждого из них свой цикл, свой пик формы, каждый специально подводился к этому старту, а теперь вместо четырех лет нужно продержаться пять. Это огромный физический и эмоциональный стресс», — приводит слова Навки ТАСС.