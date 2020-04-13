«Это беспредел уже полный!» Ягудин отреагировал на пост Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оставил комментарий к посту заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, который та опубликовала в «Инстаграме». Ранее Тарасова выложила фотографии с бывшими учениками, причём Ягудина на снимках не оказалось.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Тарасовой.

«Это беспредел уже полный!» — написал Ягудин в комментариях к соответствующему посту.

Напомним, ранее Тарасова выложила эмоциональное видео, в котором можно посмотреть, как она болеет за другого своего ученика Максима Ковтуна, а Ягудин в шутку приревновал.

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