«Это беспредел уже полный!» Ягудин отреагировал на пост Татьяны Тарасовой
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оставил комментарий к посту заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, который та опубликовала в «Инстаграме». Ранее Тарасова выложила фотографии с бывшими учениками, причём Ягудина на снимках не оказалось.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Тарасовой.
«Это беспредел уже полный!» — написал Ягудин в комментариях к соответствующему посту.
Напомним, ранее Тарасова выложила эмоциональное видео, в котором можно посмотреть, как она болеет за другого своего ученика Максима Ковтуна, а Ягудин в шутку приревновал.
Также посмотрите видео, как Евгений Плющенко и Хавьер Фернандес сыграли в футбол.
Читайте также
- 13 апреля 2020
-
13:28
-
13:21
-
13:04
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
11:24
-
10:54
-
10:51
-
10:40
-
10:01
-
09:57
-
04:39
-
00:45
-
00:04
- 12 апреля 2020
-
23:39
-
22:25
-
21:53
-
21:31
-
20:52
-
19:44
-
18:41
-
18:07
-
17:48
-
17:39
-
16:27
-
15:24
-
13:05
-
12:21
-
12:12
-
11:34
-
11:03
-
10:17
-
09:39
-
08:30
Партнерский контент