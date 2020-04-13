«Вспоминаем историю». Тарасова выложила фото с Куликом, Вейром и другими бывшими учениками

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с бывшими учениками: российскими фигуристами Андреем Грязевым, Артуром Гачинским, олимпийским чемпионом Ильёй Куликом и американцем Джонни Вейром.
«Вспоминаем историю мужского одиночного катания», — написала Тарасова.
Посмотреть фотографии можно на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
Сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. Таким образом, был отменён чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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