«И где наши любимые украинцы?» Ягудин — о новостях в СМИ

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на изменение новостного фона в СМИ на фоне пандемии коронавируса. Фигурист прокомментировал мем, в котором говорится: «Куда-то пропали войны в Сирии и Ливии, ИГИЛ (запрещённая на территории России. — Прим. «Чемпионата») затих… Видимо, режиссёрам трудно вести сразу несколько сюжетных линий».

«А реально! Они прислушались к ВОЗ! Они на самоизоляции? Да и где наши любимые украинцы (в оригинале использовано грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)? Жаль только, мы, простые, никогда реальной правды не узнаём», — написал Ягудин в своём «инстаграме».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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